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حوار

لن أغادر المنتخب لأجل المال

منذ 5 دقائق
هشام الدكيك مدرب منتخب “فوتسال” قال لـ “الصباح” إن “كاف” مدعوة لتنظيم كأس إفريقيا كل سنتين قال هشام الدكيك، مدرب المنتخب الوطني داخل القاعة، إن التتويج بكأس العرب للمرة الثانية على التوالي، أثبت قوة الكرة الوطنية على المستويين القاري والعربي. وأضاف الدكيك، أثناء حلوله ضيفا على «الصباح»، أن المنتخب بلغأكمل القراءة »


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