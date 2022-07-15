الصباح الفني
ترامب والهدايا المغربية
وصلت إيفانكا ترامب، ابنة الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، إلى مطار جون كينيدي الدولي في نيويورك قادمة من المغرب، وهي تحمل مقتنيات وتذكارات رمزية من المغرب، أبرزها قفة تقليدية مغربية، داخلها آلة الوتر الأمازيغية. واهتمت وسائل إعلام دولية بزيارة ترامب للمغرب، كما خصصت حيزا كبيرا لعودتها إلى أمريكا ومقتنياتها المغربيةأكمل القراءة »
هذا المحتوى خاص بالمشتركين. يمكنكم الإشتراك أسفله والإستفادة من:
التوصل بالنسخة الورقية قبل الساعة 9 صباحًا بالدار البيضاء والرباط. وسيتم التسليم إلى المدن الأخرى من خلال خدمة البريد
الاطلاع على جميع مقالات الصباح عبر الإنترنت ابتداء من الساعة 6 صباحًا