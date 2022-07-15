الصباح الفني
أزماني والجن… الجدل
أثارت رباب أزماني، اليوتوبورز وزوجة المغني فريد غنام، جدلا كبيرا على مواقع التواصل الاجتماعي بسبب حديثها عن حادث اغتصابها، من قبل “الجن” ليلة عيد الأضحى . ونشرت صفحات على مواقع التواصل الاجتماعي مقتطفات من فيديو تتحدث فيه أزماني عما تتعرض له ليلة كل عيد الأضحى، مشيرة إلى أنها “تقضي الليل رفقةأكمل القراءة »
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