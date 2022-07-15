fbpx
الصباح الفني

أزماني والجن… الجدل

منذ 31 ثانية
أثارت رباب أزماني، اليوتوبورز وزوجة المغني فريد غنام، جدلا كبيرا على مواقع التواصل الاجتماعي بسبب حديثها عن حادث اغتصابها، من قبل “الجن” ليلة عيد الأضحى . ونشرت صفحات على مواقع التواصل الاجتماعي مقتطفات من فيديو تتحدث فيه أزماني عما تتعرض له ليلة كل عيد الأضحى، مشيرة إلى أنها “تقضي الليل رفقةأكمل القراءة »


هذا المحتوى خاص بالمشتركين. يمكنكم الإشتراك أسفله والإستفادة من:
التوصل بالنسخة الورقية قبل الساعة 9 صباحًا بالدار البيضاء والرباط. وسيتم التسليم إلى المدن الأخرى من خلال خدمة البريد
الاطلاع على جميع مقالات الصباح عبر الإنترنت ابتداء من الساعة 6 صباحًا

تسجيل دخول المشتركين
   
نسيت كلمة المرور؟ اضغط هنا لاستعادتها
اشتراك جديد؟ اضغط هنا للاشتراك
منذ 31 ثانية



زر الذهاب إلى الأعلى
Ads Blocker Image Powered by Code Help Pro

أنتم تستعملون حاجب إعلانات

أنتم تستخدمون أدوات لحجب الإعلانات. يرجى تعطيل مانع الإعلانات قبل تصفح الموقع.