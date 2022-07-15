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الصباح الفني

بلعياشي سعيد بـ4 ملايين متابع

منذ 13 ثانية
وجه الفنان نعمان بلعياشي رسالة شكر إلى جمهوره، لمناسبة وصوله إلى 4 ملايين متابع على حسابه في “أنستغرام”. ونشر بلعياشي مقطع فيديو على حسابه في “أنستغرام”، يشكر فيه جمهوره الذي دعمه للوصول إلى 4 ملايين متابع على حسابه في المنصة نفسها. وقال: “توحشتكم بزاف هادي مدة ما هضرت معاكم.. هادأكمل القراءة »


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منذ 13 ثانية



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