الصباح الفني
بلعياشي سعيد بـ4 ملايين متابع
وجه الفنان نعمان بلعياشي رسالة شكر إلى جمهوره، لمناسبة وصوله إلى 4 ملايين متابع على حسابه في “أنستغرام”. ونشر بلعياشي مقطع فيديو على حسابه في “أنستغرام”، يشكر فيه جمهوره الذي دعمه للوصول إلى 4 ملايين متابع على حسابه في المنصة نفسها. وقال: “توحشتكم بزاف هادي مدة ما هضرت معاكم.. هادأكمل القراءة »
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