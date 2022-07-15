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الصباح الفني

“كرافاطا” يهدي العزاب جديده

منذ 4 دقائق
دخل المغني سليم بناني المعروف باسم “كرافاطا”، في حوار مع متابعي صفحته الرسمية على “إنستغرام”، ورد على سؤال، قال إنه غالبا ما يطرح عليه، ليؤكد أنه “سيليباطير” ولم يغادر عالم العزوبة. وأوضح “كرافاطا” أن أغنيته الجديدة، والتي يستعد لطرحها على قناته الخاصة على “يوتوب”، سيهديها لكل العزاب ولنفسه أيضا، إذأكمل القراءة »


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منذ 4 دقائق



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