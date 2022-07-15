الأولى
الصـمـت إلى حـيـن
خناجر تريد ذبح مناهضة الفساد وتقدم الناصري قربانا “عذرا ليس من حقي أن أدافع عن الحق، ولن أناهض الفساد، لا بحديث مباشر أو عبر الهاتف، ولن أقدم النصيحة مادام هناك من يترصد كل صغيرة وكبيرة وهفوات لسان ليحملها تأويلا لغاية ما”، هذا ما وصل من إحساس بعد واقعة تسريب المكالمةأكمل القراءة »
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