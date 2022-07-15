الأولى
تحت الدف
استفهامات كبرى طرحت في مختلف الأوساط المهتمة، حول أسباب عدم تعيين الولاة والعمال، الذين امتطوا حافلتين، لكنهما لم تصلا إلى المشور السعيد. اختلفت التحليلات والتفسيرات والتكهنات، ولا أحد يعرف الحقيقة، لكن المؤكد أن جميع الولاة والعمال عادوا إلى مكاتبهم، بعدما استرجعوا هواتفهم، التي وضعوها في مقر ولاية جهة الرباط. الكثيرأكمل القراءة »
هذا المحتوى خاص بالمشتركين. يمكنكم الإشتراك أسفله والإستفادة من:
التوصل بالنسخة الورقية قبل الساعة 9 صباحًا بالدار البيضاء والرباط. وسيتم التسليم إلى المدن الأخرى من خلال خدمة البريد
الاطلاع على جميع مقالات الصباح عبر الإنترنت ابتداء من الساعة 6 صباحًا