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تحت الدف

منذ 20 ثانية
استفهامات كبرى طرحت في مختلف الأوساط المهتمة، حول أسباب عدم تعيين الولاة والعمال، الذين امتطوا حافلتين، لكنهما لم تصلا إلى المشور السعيد. اختلفت التحليلات والتفسيرات والتكهنات، ولا أحد يعرف الحقيقة، لكن المؤكد أن جميع الولاة والعمال عادوا إلى مكاتبهم، بعدما استرجعوا هواتفهم، التي وضعوها في مقر ولاية جهة الرباط. الكثيرأكمل القراءة »


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منذ 20 ثانية



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