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البدراوي: 14 مليارا “خسروها” في 14 يوما

منذ 6 دقائق
قال إن مالية الرجاء خط أحمر واللجوء للقضاء ستحدده نتائج الافتحاص الرجاء أصبح يستنزف كل وقتي ومستعد للتعامل مع كل أصحاب النوايا الحسنة قال عزيز البدراوي، رئيس الرجاء الرياضي، إن مالية الفريق خط أحمر، وإنه سيقف على مصير 14 مليارا “خسروها” في 14 يوما، خلال فترة الرئيس السابق رشيد الأندلسي.أكمل القراءة »


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منذ 6 دقائق



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