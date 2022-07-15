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الصباح الفني

الوالي ولمة العيد

منذ 29 ثانية
 عبر الممثل والمخرج رشيد الوالي عن سعادته الكبيرة بقضاء عيد الأضحى رفقة أفراد عائلته، في تقليد سنوي دأب عليه مع حلول كل مناسبة دينية. ونشر رشيد الوالي على حسابه الرسمي على “إنستغرام” صورا من أجواء لمة العيد رفقة والده ووالدته وأفراد عائلته، كما علق معبرا عن سعادته قائلا “العيد بالنسبةأكمل القراءة »


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منذ 29 ثانية



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