خاص
بلعاليا: شعب جديدة لمواكبة التغطية الصحية
المدير العام لـ “مونديابوليس” أكد أن فتح كليات لتكوين أطباء مشروع قيد الدرس أعلن عبد المنعم بلعاليا، المدير العام لجامعة «مونديابوليس»، عن التخصصات الجديدة التي ستفتحها خلال الموسم المقبل، والتي ستهم مهن علوم الصحة. وأكد بلعاليا، في حوار مع “الصباح” على هامش الندوة التي نظمتها الجامعة حول “تكوين الموارد البشريةأكمل القراءة »
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