أســــــرة
خطوات مهمة
تساعد كثير من الخطوات في التخفيف من مشكل التبول المتكرر والتي ينصح باتباعها، منها فقدان الوزن، سيما أنه يؤدي إلى الضغط على المثانة، ويسبب إجهاد سلس البول، كما يحدث تسربه عند فعل شيء يزيد الضغط عليها، مثل الضحك، أو العطس. وينصح بممارسة التمارين الرياضية بانتظام مثل تمارين القوة، إذ أكدتأكمل القراءة »
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