fbpx
الرياضة

الحافظي قريب من بركان

منذ 18 ثانية
يتجه عبد الإله الحافظي، لاعب الحزم السعودي، صوب التوقيع لنهضة بركان. وعلمت “الصباح”، أن الحافظي، اللاعب السابق للرجاء، طلب من مسؤولي الحزم، الذي نزل إلى القسم الثاني، فسخ عقده. وتراجعت أسهم الحافظي، بعد انضمامه إلى الحزم السعودي، قادما إليه من الرجاء، في بداية الموسم المنتهي ولم يتمكن الحافظي من إنقاذأكمل القراءة »


هذا المحتوى خاص بالمشتركين. يمكنكم الإشتراك أسفله والإستفادة من:
التوصل بالنسخة الورقية قبل الساعة 9 صباحًا بالدار البيضاء والرباط. وسيتم التسليم إلى المدن الأخرى من خلال خدمة البريد
الاطلاع على جميع مقالات الصباح عبر الإنترنت ابتداء من الساعة 6 صباحًا

تسجيل دخول المشتركين
   
نسيت كلمة المرور؟ اضغط هنا لاستعادتها
اشتراك جديد؟ اضغط هنا للاشتراك
منذ 18 ثانية



زر الذهاب إلى الأعلى
Ads Blocker Image Powered by Code Help Pro

أنتم تستعملون حاجب إعلانات

أنتم تستخدمون أدوات لحجب الإعلانات. يرجى تعطيل مانع الإعلانات قبل تصفح الموقع.