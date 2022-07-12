الرياضة
الحافظي قريب من بركان
يتجه عبد الإله الحافظي، لاعب الحزم السعودي، صوب التوقيع لنهضة بركان. وعلمت “الصباح”، أن الحافظي، اللاعب السابق للرجاء، طلب من مسؤولي الحزم، الذي نزل إلى القسم الثاني، فسخ عقده. وتراجعت أسهم الحافظي، بعد انضمامه إلى الحزم السعودي، قادما إليه من الرجاء، في بداية الموسم المنتهي ولم يتمكن الحافظي من إنقاذأكمل القراءة »
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