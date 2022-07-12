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وتارا يعود إلى بركان

منذ 15 ثانية
يعود جبريل وتارا، المحترف البوركينابي بأولمبيك آسفي، إلى فريقه الأصلي نهضة بركان بعد نهاية عقد إعارته. واخبر اللاعب مسؤولي الفريق العبدي بأن مساره معهم انتهى، وقرر العودة إلى الفريق البركاني انسجاما مع العقد الذي يربطه معه. وقال مصدر مسؤول إن المكتب المسير لفريق آسفي أجمع على ضرورة التفاوض من أجلأكمل القراءة »


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منذ 15 ثانية



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