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اذاعة وتلفزيون

بوشناق ورحلة الحياة

منذ 15 ثانية
وجه الفنان حميد بوشناق رسالة إلى متابعيه على صفحته الرسمية على “أنستغرام”، اختار أن يتحدث فيها عن رأيه في الحياة. وكتب بوشناق قائلا “الحياة رحلة وليست سباقا”، مضيفا “أقدارنا قد كتبت وأعمارنا قد حددت وأرزاقنا بدقة قسمت وحسبت. فامض في رحلتك راضيا حامدا شاكرا الله وحده”. ومن جهة أخرى، نشرأكمل القراءة »


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منذ 15 ثانية



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