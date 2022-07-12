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الرياضة

الركراكي ينصح الناصري بمساعده

منذ دقيقتين
المدرب طلب ترخيصا من الجامعة لقيادة الفريق في الكأس نصح وليد الركراكي، مسؤولي الوداد الرياضي، بالتعاقد مع مساعده عمر نجحي، الذي يتوفر على الشهادات اللازمة لتدريب فريق في القسم الأول، لضمان الاستمرارية داخل المجموعة. واعتبر الركراكي، خلال لقاء جمعه بالرئيس سعيد الناصري أن نجحي النموذج الملائم الذي يحتاجه الوداد فيأكمل القراءة »


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منذ دقيقتين



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