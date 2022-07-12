الصباح الفني
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كشف العلاقة بين الجوع والغضب كشف علماء أن الانفعال الغاضب الناجم عن الجوع، الذي يشار إليه بمصطلح “أنغري”، هو أمر حقيقي وليس مجرد عذر، وفقا للعلم. وتستخدم الكلمة لوصف شخص غاضب أو سريع الانفعال لأنه يتضور جوعا. واستخدمت من قبل جيل الألفية وعلى وسائل التواصل الاجتماعي لسنوات، لكنها أصبحت واسعةأكمل القراءة »
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