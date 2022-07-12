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الصباح الفني

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منذ 10 ثواني
كشف‭ ‬العلاقة‭ ‬بين‭ ‬الجوع‭ ‬والغضب كشف‭ ‬علماء‭ ‬أن‭ ‬الانفعال‭ ‬الغاضب‭ ‬الناجم‭ ‬عن‭ ‬الجوع،‭ ‬الذي‭ ‬يشار‭ ‬إليه‭ ‬بمصطلح‭ “‬أنغري‭”‬،‭ ‬هو‭ ‬أمر‭ ‬حقيقي‭ ‬وليس‭ ‬مجرد‭ ‬عذر،‭ ‬وفقا‭ ‬للعلم‭. ‬وتستخدم‭ ‬الكلمة‭ ‬لوصف‭ ‬شخص‭ ‬غاضب‭ ‬أو‭ ‬سريع‭ ‬الانفعال‭ ‬لأنه‭ ‬يتضور‭ ‬جوعا‭. ‬واستخدمت‭ ‬من‭ ‬قبل‭ ‬جيل‭ ‬الألفية‭ ‬وعلى‭ ‬وسائل‭ ‬التواصل‭ ‬الاجتماعي‭ ‬لسنوات،‭ ‬لكنها‭ ‬أصبحت‭ ‬واسعة‭أكمل القراءة »


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منذ 10 ثواني



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