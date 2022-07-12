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الرياضة

مباراة المونديال

منذ 23 ثانية
اللبؤات يواجهن بوتسوانا لحجز بطاقة التأهل ومباريات قوية في الربع يصطدم المنتخب النسوي بنظيره البوتسواني، في ربع نهاية كأس إفريقيا لكرة القدم النسوية، غدا (الأربعاء)، انطلاقا من التاسعة مساء بملعب الأمير مولاي عبد الله بالرباط. وتشكل مواجهة بوتسوانا عقبة للمنتخب النسوي في تحقيق حلم التأهل إلى مونديال أستراليا ونيوزيلندا 2023،أكمل القراءة »


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منذ 23 ثانية



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