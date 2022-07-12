الرياضة
مباراة المونديال
اللبؤات يواجهن بوتسوانا لحجز بطاقة التأهل ومباريات قوية في الربع يصطدم المنتخب النسوي بنظيره البوتسواني، في ربع نهاية كأس إفريقيا لكرة القدم النسوية، غدا (الأربعاء)، انطلاقا من التاسعة مساء بملعب الأمير مولاي عبد الله بالرباط. وتشكل مواجهة بوتسوانا عقبة للمنتخب النسوي في تحقيق حلم التأهل إلى مونديال أستراليا ونيوزيلندا 2023،أكمل القراءة »
هذا المحتوى خاص بالمشتركين. يمكنكم الإشتراك أسفله والإستفادة من:
التوصل بالنسخة الورقية قبل الساعة 9 صباحًا بالدار البيضاء والرباط. وسيتم التسليم إلى المدن الأخرى من خلال خدمة البريد
الاطلاع على جميع مقالات الصباح عبر الإنترنت ابتداء من الساعة 6 صباحًا