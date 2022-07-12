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أســــــرة

6 علامات

منذ 19 ثانية
  يؤكد الأطباء أهمية الانتباه إلى ست علامات تكون مصاحبة لحالة التبول المتكرر، كما أنها تتطلب زيارة الطبيب من أجل تشخيص الحالة. وأولى العلامات المهمة تتجلى في الشعور بضعف في الساقين عند حدوث الرغبة المتكررة في التبول، أما ثاني علامة هي الشعور بالحمى وألم الظهر. وتعتبر ثالث ورابع علامة علىأكمل القراءة »


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منذ 19 ثانية



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