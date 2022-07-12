أســــــرة
6 علامات
يؤكد الأطباء أهمية الانتباه إلى ست علامات تكون مصاحبة لحالة التبول المتكرر، كما أنها تتطلب زيارة الطبيب من أجل تشخيص الحالة. وأولى العلامات المهمة تتجلى في الشعور بضعف في الساقين عند حدوث الرغبة المتكررة في التبول، أما ثاني علامة هي الشعور بالحمى وألم الظهر. وتعتبر ثالث ورابع علامة علىأكمل القراءة »
هذا المحتوى خاص بالمشتركين. يمكنكم الإشتراك أسفله والإستفادة من:
التوصل بالنسخة الورقية قبل الساعة 9 صباحًا بالدار البيضاء والرباط. وسيتم التسليم إلى المدن الأخرى من خلال خدمة البريد
الاطلاع على جميع مقالات الصباح عبر الإنترنت ابتداء من الساعة 6 صباحًا