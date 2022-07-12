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ملف الصباح

غرباء أبطال عمليات سطو بالجديدة

منذ 20 ثانية
شهدت الجديدة خلال السنوات الست الأخيرة عمليات سرقة استهدفت بنوكا ووكالات تحويل أموال. ونفذت كل العمليات ليلا بطريقتين، الأولى الولوج عنوة وبالكسر، واقتحامها من الجوار عن طريق التسلل من منافذ جرى حفرها في بناياتها. ولم يقتصر الأمر على الجديدة، بل تعداها إلى سرقات بكل من أزمور والبئر الجديد. وفي معظمأكمل القراءة »


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منذ 20 ثانية



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