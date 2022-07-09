وطنية
الاحتقان يهدد الموسم الجامعي المقبل
نقابة التعليم العالي أمهلت الوزارة شهرين لتنزيل النظام الأساسي دقت النقابة الوطنية للتعليم العالي، ناقوس الخطر، بشأن وضعية الاحتقان التي تعرفها الجامعة المغربية، بسبب عدم وفاء الوزارة بالتزاماتها، بشأن إصدار المرسوم المتعلق بالنظام الأساسي للأساتذة الباحثين، بالصيغة المتفق حولها بين الجانبين منذ أكثر من سنة. وأعطت النقابة مهلة شهرين للمسؤولينأكمل القراءة »
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