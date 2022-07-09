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وطنية

المعارضة‭: ‬لسان‭ ‬الأغلبية‭ “‬منفلت‭”‬

منذ 3 دقائق
المعارضة‭ ‬راسلت‭ ‬رئاسة‭ ‬مجلس‭ ‬النواب‭ ‬وأعضاء‭ ‬مكتبه‭ ‬لتفعيل‭ ‬بنود‭ ‬النظام‭ ‬الداخلي‭           (‬أرشيف‭)‬
طالبت‭ ‬بحذف‭ ‬إقحام‭ ‬الملك‭ ‬في‭ ‬البرنامج‭ ‬الحكومي‭ ‬من‭ ‬محضر‭ ‬جلسة‭ ‬برلمانية خاضت‭ ‬فرق‭ ‬المعارضة‭ ‬حربا‭ ‬لأجل‭ ‬حذف‭ ‬عبارة‭ ‬من‭ ‬محضر‭ ‬جلسة‭ ‬مجلس‭ ‬النواب،‭ ‬تضمنت‭ ‬إقحاما‭ ‬غير‭ ‬مبرر‭ ‬للملك‭ ‬في‭ ‬المصادقة‭ ‬على‭ ‬البرنامج‭ ‬الحكومي،‭ ‬وغلاء‭ ‬الأسعار،‭ ‬وفق‭ ‬ما‭ ‬أكدته‭ ‬مصادر‭ “‬الصباح‭”.‬ وراجعت‭ ‬المعارضة‭ ‬نص‭ ‬المحضر‭ ‬الذي‭ ‬طلبت‭ ‬نسخة‭ ‬منه‭ ‬من‭ ‬مكتب‭أكمل القراءة »


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