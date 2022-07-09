وطنية
المعارضة: لسان الأغلبية “منفلت”
طالبت بحذف إقحام الملك في البرنامج الحكومي من محضر جلسة برلمانية خاضت فرق المعارضة حربا لأجل حذف عبارة من محضر جلسة مجلس النواب، تضمنت إقحاما غير مبرر للملك في المصادقة على البرنامج الحكومي، وغلاء الأسعار، وفق ما أكدته مصادر “الصباح”. وراجعت المعارضة نص المحضر الذي طلبت نسخة منه من مكتبأكمل القراءة »
هذا المحتوى خاص بالمشتركين. يمكنكم الإشتراك أسفله والإستفادة من:
التوصل بالنسخة الورقية قبل الساعة 9 صباحًا بالدار البيضاء والرباط. وسيتم التسليم إلى المدن الأخرى من خلال خدمة البريد
الاطلاع على جميع مقالات الصباح عبر الإنترنت ابتداء من الساعة 6 صباحًا