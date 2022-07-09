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لقاء ثقافي حول تاريخ الحي المحمدي
نظمت جمعية جيل الأمل المغربي، بتنسيق مع جمعية المبادرة الحضرية بالحي المحمدي لقاء فكريا مفتوحا مع الباحث والمؤرخ نجيب تقي حول موضوع “تاريخ الحي المحمدي ورموزه التاريخية والثقافية والفنية”. وتناول تقي في اللقاء، الذي أشرف على تنشيطه الباحث حميد نعيمي، تاريخ “قلعة النضال والصمود”، من خلال الأدوار التي قام بها السكانأكمل القراءة »
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