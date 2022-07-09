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ملف الصباح

تبخيس‭ ‬العمل‭ ‬والاجتهاد

منذ 8 دقائق
الظاهرة‭ ‬أصبحت‭ ‬تشمل‭ ‬جميع‭ ‬مناحي‭ ‬الحياة‭ ‬داخل‭ ‬مجتمعنا‭             (‬أرشيف‭)‬
انتشار‭ ‬الظاهرة‭ ‬تعبير‭ ‬عن‭ ‬فشل‭ ‬التنشئة‭ ‬الاجتماعية‭ ‬لدى‭ ‬الأسر‭ ‬وتخلي‭ ‬المدرسة‭ ‬عن‭ ‬وظيفتها‭ ‬التربوية هيمن‭ ‬سلوك‭ ‬الغش‭ ‬لدى‭ ‬المغاربة‭ ‬منذ‭ ‬ثمانينات‭ ‬القرن‭ ‬الماضي‭ ‬في‭ ‬كل‭ ‬مناحي‭ ‬الحياة،‭ ‬وتم‭ ‬رفع‭ ‬قيمته،‭ ‬وتبخيس‭ ‬قيم‭ ‬العمل‭ ‬والاجتهاد‭ ‬والمنافسة‭ ‬الشريفة،‭ ‬فانقلبت‭ ‬حياة‭ ‬المواطنين‭ ‬رأسا‭ ‬على‭ ‬عقب‭ ‬وكثرت‭ ‬جرائم‭ ‬النصب‭ ‬والاحتيال‭ ‬والتحايل‭ ‬على‭ ‬القانون‭ ‬بهدف‭أكمل القراءة »


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منذ 8 دقائق



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