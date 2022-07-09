ملف الصباح
تبخيس العمل والاجتهاد
انتشار الظاهرة تعبير عن فشل التنشئة الاجتماعية لدى الأسر وتخلي المدرسة عن وظيفتها التربوية هيمن سلوك الغش لدى المغاربة منذ ثمانينات القرن الماضي في كل مناحي الحياة، وتم رفع قيمته، وتبخيس قيم العمل والاجتهاد والمنافسة الشريفة، فانقلبت حياة المواطنين رأسا على عقب وكثرت جرائم النصب والاحتيال والتحايل على القانون بهدفأكمل القراءة »
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