حوادث
تفكيك شبكة الاتجار في البشر
تنشط في الجنوب ومعلومات من “ديستي” وراء الإطاحة بها أنهت فرقة مكافحة العصابات بالمصلحة الولائية للشرطة القضائية بولاية أمن العيون، نشاط شبكة متخصصة في الهجرة السرية والاتجار في البشر، بناء على معلومات دقيقة وفرتها مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، التي كانت تتبع خيوط تلك الشبكة منذ مدة. وأسفرت العمليةأكمل القراءة »
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