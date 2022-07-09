الأولى
حموشي يحاصر الإجرام العابر للقارات
إحداث مركز وطني لمعالجة معلومات ركاب الطائرات ستتم ملاحقة الإرهابيين، والمجرمين المسجلين خطرا في لوائح الأمن المغربي والدولي، وتتبع خطوات المتورطين في الجرائم العابرة للقارات، الذين يمرون بمختلف مطارات المغرب، عبر تنقيطهم بنظام معلوماتي جديد. وسيدبر عبد اللطيف حموشي، المدير العام للأمن الوطني، ومراقبة التراب الوطني، المركز الوطني لمعالجة معلوماتأكمل القراءة »
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