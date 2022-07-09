اذاعة وتلفزيون
“مداولة” على “الأولى”
سيكون مشاهدو قناة “الأولى”، غدا (الأحد)، على موعد مع حلقة جديدة من برنامج “مداولة”، وذلك ابتداء من الساعة التاسعة و50 دقيقة. وستتطرق حلقة يوم غد من “مداولة” إلى موضوع “أصدقاء السوء”، وهي الحلقة التي سيكشف فيها بعض تفاصيل محاكمة واقعية جرت أطوارها قبل مدة في إحدى محاكم المملكة. ويعد “مداولة”أكمل القراءة »
هذا المحتوى خاص بالمشتركين. يمكنكم الإشتراك أسفله والإستفادة من:
التوصل بالنسخة الورقية قبل الساعة 9 صباحًا بالدار البيضاء والرباط. وسيتم التسليم إلى المدن الأخرى من خلال خدمة البريد
الاطلاع على جميع مقالات الصباح عبر الإنترنت ابتداء من الساعة 6 صباحًا