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اذاعة وتلفزيون

“مداولة” على “الأولى”

منذ 8 دقائق
سيكون مشاهدو قناة “الأولى”، غدا (الأحد)، على موعد مع حلقة جديدة من برنامج “مداولة”، وذلك ابتداء من الساعة التاسعة و50 دقيقة. وستتطرق حلقة يوم غد من “مداولة” إلى موضوع “أصدقاء السوء”، وهي الحلقة التي سيكشف فيها بعض تفاصيل محاكمة واقعية جرت أطوارها قبل مدة في إحدى محاكم المملكة. ويعد “مداولة”أكمل القراءة »


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منذ 8 دقائق



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