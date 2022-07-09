الأولى
محاكمة سفير تلاعب بهبات إنسانية
حول جزءا من مساعدات للشعب الملغاشي لحساباته بفرنسا عبر طباخته قاضية التحقيق أكدت جرائم الاختلاس والتبديد والتماس الإحسان العمومي مثل أمام قضاة غرفة الجنايات الابتدائية المكلفة بجرائم الأموال لدى محكمة الاستئناف بالرباط، الاثنين الماضي، السفير السابق للمغرب بمدغشقر، وهو موضوع مراقبة قضائية صادرة عن قاضية التحقيق رئيسة الغرفة الخامسة المكلفةأكمل القراءة »
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