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حوادث

تفاصيل تفكيك شبكة للنصب باسم القضاء

منذ 6 دقائق
متورطان تسلما 600 مليون سنتيم مقابل تبرئة مهرب مخدرات إنجاز : أحمد سكاب (الجديدة) أمر قاضي التحقيق بابتدائية الجديدة، الاثنين الأخير، بإيداع متهم بالنصب باسم القضاء بالجديدة، السجن المحلي على خلفية تورطه في قضية عملية نصب وابتزاز رفقة شريكه المبحوث عنه على الصعيد الوطني، بعد تسلمهما مبلغ 600 مليون سنتيمأكمل القراءة »


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منذ 6 دقائق



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