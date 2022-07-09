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حوادث

كمين “غرام” يسقط بطل “تشرميل” الجديدة

منذ 7 دقائق
أوقف أمن الجديدة، أخيرا، شابا في عقده الثالث ضالعا في تعريض مجموعة من المواطنين، بلغ عددهم 14، ظهر الاثنين الماضي إلى اعتداءات بالسلاح الأبيض نجمت عنها جروح متفاوتة الخطورة. وسقط بطل “تشرميل» ندد به عديدون على صفحات التواصل الاجتماعي، الذي ظل متواريا عن الأنظار منذ ارتكاب فعلته، في كمين ”أكمل القراءة »


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منذ 7 دقائق



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