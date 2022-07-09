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حوادث

حملة ضد بائعي الخمور دون رخصة

منذ 7 دقائق
تمكنت فرقة محاربة العصابات التابعة للمصلحة الولائية للشرطة القضائية لأمن مكناس، أخيرا، من تفكيك عصابة تتكون من أربعة أشخاص من ذوي السوابق القضائية، للاشتباه في تورطهم في بيع المشروبات الكحولية بدون رخصة، في ظروف من شأنها تعريض سلامة الأشخاص للخطر. وجرى إيقاف المشتبه فيهم بحي سيدي بوزكري بمكناس، حيث أسفرتأكمل القراءة »


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منذ 7 دقائق



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