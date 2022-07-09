حوادث
حوادث وهمية لتنفيذ سرقات
تفكيك عصابة تستهدف الضحايا بافتعال خصامات قبل سرقتهم أنهت المصالح الأمنية التابعة لولاية أمن مراكش، أخيرا، أنشطة عصابة إجرامية تستهدف سائقي الدراجات النارية والسيارات والمارة، عن طريق ارتكاب حوادث وهمية. وحسب مصادر “الصباح”، فإن العصابة التي تتشكل من ثلاثة جانحين، تعتمد على طريقة احترافية تتمثل في اختيار ضحاياها بعناية سواءأكمل القراءة »
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