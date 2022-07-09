حوادث
آش خاصك تدير؟
تأمين السفر خارج المغرب كل من حصل على تأشيرة “شينغن” أي الدخول إلى إحدى دول الاتحاد الأوربي عليه، أن يقوم بتأمين طبي لسفره، تفاديا للوقوع في مطبات قانونية، في حال وقوع أزمة صحية له خارج التراب الوطني. تأمين “فيزا شينغن” إذا كان المسافر بصدد تقديم طلب الحصول على تأشيرة “شينغن»،أكمل القراءة »
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