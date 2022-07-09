ملف الصباح
الزجر… حبر على ورق
قوانين لا يتم تفعيلها وجرائم يتم التسامح مع مرتكبيها ومواطنون لا يرتدعون لم تستطع القوانين التي تتضمن عقوبات بشأن جرائم الغش باختلاف أنواعه، أن تشكل رادعا للمواطن المغربي، في عدم القيام بتلك الأفعال أو المشاركة فيها، إذ أثبتت التجربة أن القوانين تبقى في غالبها حبرا على ورق، خاصة في الوقتأكمل القراءة »
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