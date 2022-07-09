ملف الصباح
أحب الغشاشين وأكره شعبان عبد الرحيم
لماذا نكرههم ونخصص لهم ملفا من 3 صفحات في العدد الأسبوعي من “الصباح”؟ لا أعرف لماذا نكره الغشاشين ونخصص لهم ملفا من ثلاث صفحات في عدد الأسبوع من “الصباح”؟ وأي ذنب اقترفه هؤلاء كي نضعهم، أمام القراء، في غرف زجاجية مكشوفة ونسلط عليهم أضواء ساطعة كأنهم ليسوا منا؟ ولماذا نصرأكمل القراءة »
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