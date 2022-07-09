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التطبيع مع الغش… موت القيم
أصبح فنا وموهبة لدى الكثيرين ممن يعتبرونه ضروريا من أجل النجاح وبلوغ الهدف وجني الثروات لقد طبعنا كشعب مع الغش، إلى أن أصبح ظاهرة تحيط بجميع مناحي حياتنا. نعتبره مسألة عادية، بل ضرورية من أجل النجاح وجني الثروات. إنه، بالنسبة إلى أغلبيتنا، الطريق المعبدة نحو بلوغ الهدف. ولولاه، لظل الواحدأكمل القراءة »
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