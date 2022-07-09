fbpx
ملف الصباح

التطبيع مع الغش… موت القيم

منذ 3 دقائق
أصبح فنا وموهبة لدى الكثيرين ممن يعتبرونه ضروريا من أجل النجاح وبلوغ الهدف وجني الثروات لقد طبعنا كشعب مع الغش، إلى أن أصبح ظاهرة تحيط بجميع مناحي حياتنا. نعتبره مسألة عادية، بل ضرورية من أجل النجاح وجني الثروات. إنه، بالنسبة إلى أغلبيتنا، الطريق المعبدة نحو بلوغ الهدف. ولولاه، لظل الواحدأكمل القراءة »


هذا المحتوى خاص بالمشتركين. يمكنكم الإشتراك أسفله والإستفادة من:
التوصل بالنسخة الورقية قبل الساعة 9 صباحًا بالدار البيضاء والرباط. وسيتم التسليم إلى المدن الأخرى من خلال خدمة البريد
الاطلاع على جميع مقالات الصباح عبر الإنترنت ابتداء من الساعة 6 صباحًا

تسجيل دخول المشتركين
   
نسيت كلمة المرور؟ اضغط هنا لاستعادتها
اشتراك جديد؟ اضغط هنا للاشتراك
منذ 3 دقائق



زر الذهاب إلى الأعلى
Ads Blocker Image Powered by Code Help Pro

أنتم تستعملون حاجب إعلانات

أنتم تستخدمون أدوات لحجب الإعلانات. يرجى تعطيل مانع الإعلانات قبل تصفح الموقع.