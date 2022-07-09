الأولى
اختفاء 50 مليارا بالبيضاء
العمدة تطالب رؤساء المقاطعات باسترجاعها و”المستشارون الأشباح” يتحدون القانون تبحث نبيلة ارميلي، عمدة مجلس البيضاء، عن 500 مليون درهم (50 مليار سنتيم)، تختفي في صناديق المقاطعات الـ16 التابعة لها منذ 2020، دون أن يظهر لها أثر في شكل مشاريع وبرامج وأوراش تستجيب إلى حاجيات القرب الاجتماعي والثقافي، أو في مجالأكمل القراءة »
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