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ارحموا من في الأرض

منذ 7 دقائق
يحتفل المغاربة، غدا (الأحد)، بعيد الأضحى في أجواء “غير عادية”، تخيم عليها تداعيات أزمات اجتماعية واقتصادية متلاحقة، لم تترك فرصة لآلاف المواطنين حتى لالتقاط الأنفاس. فمن أزمة خانقة إلى أخرى أشد وطأة، يتدحرج البسطاء والفقراء وذوو الدخل المحدود، أو دون دخل على الإطلاق، الذين يجدون صعوبة في مجاراة إيقاع الحدأكمل القراءة »


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منذ 7 دقائق



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