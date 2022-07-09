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ابتزاز بأشرطة حميمية

منذ 7 دقائق
مثل، أمس (الجمعة)، أمام وكيل الملك لدى ابتدائية طانطان، في حالة إيقاف، متهم يبلغ من العمر 23 سنة، عمد إلى الولوج للمعطيات الخاصة لضحية سرق منه هاتفه المحمول، واتخذ من مشاهد حميمية وسيلة للضغط والابتزاز وطلب مبالغ مالية، مقابل عدم التشهير بصاحبي الأشرطة والصور. ولم يقدم المتهم بالسرقة وخرق الحمايةأكمل القراءة »


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