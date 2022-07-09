الأولى
ابتزاز بأشرطة حميمية
مثل، أمس (الجمعة)، أمام وكيل الملك لدى ابتدائية طانطان، في حالة إيقاف، متهم يبلغ من العمر 23 سنة، عمد إلى الولوج للمعطيات الخاصة لضحية سرق منه هاتفه المحمول، واتخذ من مشاهد حميمية وسيلة للضغط والابتزاز وطلب مبالغ مالية، مقابل عدم التشهير بصاحبي الأشرطة والصور. ولم يقدم المتهم بالسرقة وخرق الحمايةأكمل القراءة »
هذا المحتوى خاص بالمشتركين. يمكنكم الإشتراك أسفله والإستفادة من:
التوصل بالنسخة الورقية قبل الساعة 9 صباحًا بالدار البيضاء والرباط. وسيتم التسليم إلى المدن الأخرى من خلال خدمة البريد
الاطلاع على جميع مقالات الصباح عبر الإنترنت ابتداء من الساعة 6 صباحًا