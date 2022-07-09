حوادث
فرار نزلاء مستشفيات “المجانين”… الخطر الداهم
تسجيل حالات هروب مرضى مؤسسات الطب النفسي من بينهم مرتكبو جرائم قتل يهدد الأمن العام عاد حادث فرار نزلاء أقسام الطب النفسي والعقلي، إلى واجهة الأحداث، بعد تسجيل عملية فرار خمسة نزلاء بمستشفى ابن النفيس للأمراض العقلية والنفسية التابع للمركز الاستشفائي الجامعي محمد السادس بمراكش، من بينهم أربعة أشخاص تمأكمل القراءة »
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