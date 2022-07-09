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منتخبون عاطلون يحتلون جماعاتهم

منذ 10 دقائق
منهم من لا يتوفر على أي تفويض ويحضر طيلة ساعات العمل بحثا عن وساطات مؤدى عنها تلقت مصالح سلطات الوصاية بعدد من العمالات والأقاليم تقارير عن حالة فوضى تسبب فيها منتخبون عاطلون عن العمل داخل مرافق جماعاتهم خرقا للقوانين التنظيمية، التي لا تمنح سلطة تسيير المرافق الجماعية والتوقيع على الوثائقأكمل القراءة »


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منذ 10 دقائق



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