الأولى
منتخبون عاطلون يحتلون جماعاتهم
منهم من لا يتوفر على أي تفويض ويحضر طيلة ساعات العمل بحثا عن وساطات مؤدى عنها تلقت مصالح سلطات الوصاية بعدد من العمالات والأقاليم تقارير عن حالة فوضى تسبب فيها منتخبون عاطلون عن العمل داخل مرافق جماعاتهم خرقا للقوانين التنظيمية، التي لا تمنح سلطة تسيير المرافق الجماعية والتوقيع على الوثائقأكمل القراءة »
هذا المحتوى خاص بالمشتركين. يمكنكم الإشتراك أسفله والإستفادة من:
التوصل بالنسخة الورقية قبل الساعة 9 صباحًا بالدار البيضاء والرباط. وسيتم التسليم إلى المدن الأخرى من خلال خدمة البريد
الاطلاع على جميع مقالات الصباح عبر الإنترنت ابتداء من الساعة 6 صباحًا