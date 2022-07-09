fbpx
مجتمع

مطالب بتنزيل قانون الاتجار بالبشر

منذ 4 دقائق
دعت المنظمة الديمقراطية للشغل الحكومة إلى التفعيل الأسلم للتوجيهات الملكية، من أجل إدماج المهاجرين، وتحسين ظروف إقامتهم بالمغرب، وجعل ملف الهجرة واللجوء ضمن السياسة الحكومية ذات البعد الإفريقي والدولي. وأكدت المنظمة النقابية على ضرورة تعزيز مراقبة الحدود لقطع الطريق على تجار البشر، بعد تسجيل نوع من التراخي على المستوى المؤسساتيأكمل القراءة »


هذا المحتوى خاص بالمشتركين. يمكنكم الإشتراك أسفله والإستفادة من:
التوصل بالنسخة الورقية قبل الساعة 9 صباحًا بالدار البيضاء والرباط. وسيتم التسليم إلى المدن الأخرى من خلال خدمة البريد
الاطلاع على جميع مقالات الصباح عبر الإنترنت ابتداء من الساعة 6 صباحًا

تسجيل دخول المشتركين
   
نسيت كلمة المرور؟ اضغط هنا لاستعادتها
اشتراك جديد؟ اضغط هنا للاشتراك
منذ 4 دقائق



زر الذهاب إلى الأعلى
Ads Blocker Image Powered by Code Help Pro

أنتم تستعملون حاجب إعلانات

أنتم تستخدمون أدوات لحجب الإعلانات. يرجى تعطيل مانع الإعلانات قبل تصفح الموقع.