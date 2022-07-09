مجتمع
مطالب بتنزيل قانون الاتجار بالبشر
دعت المنظمة الديمقراطية للشغل الحكومة إلى التفعيل الأسلم للتوجيهات الملكية، من أجل إدماج المهاجرين، وتحسين ظروف إقامتهم بالمغرب، وجعل ملف الهجرة واللجوء ضمن السياسة الحكومية ذات البعد الإفريقي والدولي. وأكدت المنظمة النقابية على ضرورة تعزيز مراقبة الحدود لقطع الطريق على تجار البشر، بعد تسجيل نوع من التراخي على المستوى المؤسساتيأكمل القراءة »
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