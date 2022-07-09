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مجتمع

زيادة في الأسعار بـ 6.3 في المائة

منذ 3 دقائق
أثرت الزيادات المتتالية في الأسعار على استهلاك الأسر، وتوقعت المندوبية السامية للتخطيط، في موجز الظرفية الاقتصادية، أن تعرف نفقات الأسر تباطؤا مهما، إذ ستتقلص نسبة نموها إلى 1.8 في المائة، عوض 13.6 في المائة سنة من قبل. وأرجعت المندوبية ذلك إلى ارتفاع الأسعار وانخفاض الدخل في المناطق القروية. وستعرف النفقاتأكمل القراءة »


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منذ 3 دقائق



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