مجتمع
الحيطي رئيسة للأممية الليبرالية لولاية ثانية
أعيد انتخاب حكيمة الحيطي، القيادية في الحركة الشعبية، والوزيرة السابقة رئيسة للأممية الليبرالية لولاية ثانية، خلال انعقاد المؤتمر 63 للمنظمة، المنعقد بالعاصمة البلغارية صوفيا. وأفادت مصادر حركية أن إعادة انتخاب الحيطي، لولاية ثانية لأربع سنوات، سيعزز موقع الحركة داخل الأممية الليبرالية، إذ سبق لها أن شغلت منصب الرئيسة المنتدبة للأمميةأكمل القراءة »
هذا المحتوى خاص بالمشتركين. يمكنكم الإشتراك أسفله والإستفادة من:
التوصل بالنسخة الورقية قبل الساعة 9 صباحًا بالدار البيضاء والرباط. وسيتم التسليم إلى المدن الأخرى من خلال خدمة البريد
الاطلاع على جميع مقالات الصباح عبر الإنترنت ابتداء من الساعة 6 صباحًا