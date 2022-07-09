fbpx
مجتمع

الحيطي رئيسة للأممية الليبرالية لولاية ثانية

منذ دقيقتين
أعيد انتخاب حكيمة الحيطي، القيادية في الحركة الشعبية، والوزيرة السابقة رئيسة للأممية الليبرالية لولاية ثانية، خلال انعقاد المؤتمر 63 للمنظمة، المنعقد بالعاصمة البلغارية صوفيا. وأفادت مصادر حركية أن إعادة انتخاب الحيطي، لولاية ثانية لأربع سنوات، سيعزز موقع الحركة داخل الأممية الليبرالية، إذ سبق لها أن شغلت منصب الرئيسة المنتدبة للأمميةأكمل القراءة »


هذا المحتوى خاص بالمشتركين. يمكنكم الإشتراك أسفله والإستفادة من:
التوصل بالنسخة الورقية قبل الساعة 9 صباحًا بالدار البيضاء والرباط. وسيتم التسليم إلى المدن الأخرى من خلال خدمة البريد
الاطلاع على جميع مقالات الصباح عبر الإنترنت ابتداء من الساعة 6 صباحًا

تسجيل دخول المشتركين
   
نسيت كلمة المرور؟ اضغط هنا لاستعادتها
اشتراك جديد؟ اضغط هنا للاشتراك
منذ دقيقتين



زر الذهاب إلى الأعلى
Ads Blocker Image Powered by Code Help Pro

أنتم تستعملون حاجب إعلانات

أنتم تستخدمون أدوات لحجب الإعلانات. يرجى تعطيل مانع الإعلانات قبل تصفح الموقع.