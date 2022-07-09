خاص
لحوم العيد… “اللي فرط يكرط”
نصائح لتفادي المشاكل الصحية وطرق التخزين الجيد للأضحية تتغير العادات الغذائية لأغلب الأسر خلال عيد الأضحى، الأمر الذي ينتح عنه كثير من المشاكل الصحية بسبب الاستهلاك المفرط للحوم. وينصح الأطباء خلال هذه الفترة بتناول كميات معتدلة من اللحم وليس بشكل يومي، مع الحرص على التنوع الغذائي باستهلاك السلطات والخضر والفواكهأكمل القراءة »
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