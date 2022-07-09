حوادث
محاولة قتل مسؤول دركي
بارون أصابه بحجر ونقل بين الحياة والموت إلى المستشفى العسكري انتهت مواجهة عنيفة بين فرقة للدرك بآسفي وبارون مخدرات ومساعديه، أخيرا، بإصابة مسؤول دركي بحجر على الرأس وجهها له البارون عمدا لتفادي الاعتقال، لينقل في حالة خطيرة إلى مستعجلات المستشفى العسكري بمراكش. وحسب مصادر “الصباح”، فإن الحالة الصحية للمسؤول الدركيأكمل القراءة »
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