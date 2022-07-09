الرياضة
رسالة رياضية: الوقت الضائع
النقاش الدائر في محيط المنتخب الوطني، على بعد ستة أشهر من كأس العالم بقطر، غير صحي، حتى لا نقول غير احترافي. فالوقت، كما قلنا هنا أكثر من مرة، هو الخصم الأول للمنتخب الوطني، لكننا نضيعه في الانتظار: انتظار ما سيقرره وحيد خاليلوزيتش في ظل التشكيك في بقائه، والضغوط التي يتعرضأكمل القراءة »
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