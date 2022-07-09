حوادث
إيداع عصابة “بوتيي” سجن طنجة
قرر قاضي التحقيق لدى استئنافية طنجة، زوال الثلاثاء الماضي، متابعة 7 أشخاص يشتبه في تورطهم في قضية الاعتداءات الجنسية، التي تعرض لها ضحايا مغاربة يشتغلون بمقاولة رجل أعمال فرنسي معتقل بالعاصمة الفرنسية باريس على خلفية ارتكابه جرائم خطيرة بالمغرب وفرنسا، تتعلق بالاتجار بالبشر والتحرش الجنسي واغتصاب قاصر، وأمر بإيداع ستة منهمأكمل القراءة »
هذا المحتوى خاص بالمشتركين. يمكنكم الإشتراك أسفله والإستفادة من:
التوصل بالنسخة الورقية قبل الساعة 9 صباحًا بالدار البيضاء والرباط. وسيتم التسليم إلى المدن الأخرى من خلال خدمة البريد
الاطلاع على جميع مقالات الصباح عبر الإنترنت ابتداء من الساعة 6 صباحًا