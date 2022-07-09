الرياضة
الفتح يخطف لاعبا ثانيا من “الماص”
تعاقد الفتح الرياضي مع عمر فاروق كومارا، مدافع المغرب الفاسي، لثلاثة مواسم، في صفقة انتقال حر، بعد أقل من أسبوع من تعاقده مع سهيل ويشو، المدافع الأيسر للفريق الفاسي. وعلمت “الصباح”، أن تعاقد الفريق الرباطي مع كومارا، جاء بالنظر إلى رغبة الفريق الرباطي في تعزيز صفوفه، مستغلا نهاية عقده. وأغضبأكمل القراءة »
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