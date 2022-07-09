الرياضة
بركان ينهي مغامرة المنصورية بصعوبة
مقدم يلعب آخر مباراة ويتجه صوب السعودية ضمن نهضة بركان العبور إلى نصف نهائي كأس العرش، بعد فوزه بهدف لصفر، على جمعية المنصورية، المنتمي للقسم الوطني للهواة، في ربع النهائي الذي احتضنه ملعب البشير بالمحمدية، مساء أول أمس (الخميس). ووجد نهضة بركان، الذي يشرف على تدريبه فلورون إيبنغي، صعوبة بالغةأكمل القراءة »
هذا المحتوى خاص بالمشتركين. يمكنكم الإشتراك أسفله والإستفادة من:
التوصل بالنسخة الورقية قبل الساعة 9 صباحًا بالدار البيضاء والرباط. وسيتم التسليم إلى المدن الأخرى من خلال خدمة البريد
الاطلاع على جميع مقالات الصباح عبر الإنترنت ابتداء من الساعة 6 صباحًا