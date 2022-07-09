الصباح الفني
اليحياوي “تطبخ” جديدها
تحضر المغنية الشابة دعاء اليحياوي، لأغنية جديدة، ينتظر أن تعود بها إلى الساحة الفنية، بعد مدة من الغياب. وحسب المعلومات المتوفرة فإن أغنية اليحياوي الجديدة من توقيع الموزع الموسيقي رشيد محمد علي، وسمير الموجاري، علما أنه يتوقع أن تصور الأغنية على طريقة فيديو كليب. وشوقت اليحياوي، جمهورها لجديدها الفني، منأكمل القراءة »
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