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الصباح الفني

اليحياوي‭ “‬تطبخ‭” ‬جديدها

منذ 8 دقائق
دعاء‭ ‬اليحياوي‭ ‬ ‭(‬خاص‭)‬
تحضر‭ ‬المغنية‭ ‬الشابة‭ ‬دعاء‭ ‬اليحياوي،‭ ‬لأغنية‭ ‬جديدة،‭ ‬ينتظر‭ ‬أن‭ ‬تعود‭ ‬بها‭ ‬إلى‭ ‬الساحة‭ ‬الفنية،‭ ‬بعد‭ ‬مدة‭ ‬من‭ ‬الغياب‭.‬ وحسب‭ ‬المعلومات‭ ‬المتوفرة‭ ‬فإن‭ ‬أغنية‭ ‬اليحياوي‭ ‬الجديدة‭ ‬من‭ ‬توقيع‭ ‬الموزع‭ ‬الموسيقي‭ ‬رشيد‭ ‬محمد‭ ‬علي،‭ ‬وسمير‭ ‬الموجاري،‭ ‬علما‭ ‬أنه‭ ‬يتوقع‭ ‬أن‭ ‬تصور‭ ‬الأغنية‭ ‬على‭ ‬طريقة‭ ‬فيديو‭ ‬كليب‭.‬ وشوقت‭ ‬اليحياوي،‭ ‬جمهورها‭ ‬لجديدها‭ ‬الفني،‭ ‬من‭أكمل القراءة »


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